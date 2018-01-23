РИАМО - 23 янв. Более 18 тысяч новых пользователей зарегистрировались на портале «Добродел» с начала 2018 года, сообщил во вторник на заседании регионального правительства заместитель председателя правительства региона - министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максут Шадаев.

«С начала года у нас неплохие показатели, несмотря на праздники, динамика хорошая, у нас больше 18 тысяч новых зарегистрированных пользователей и 24 тысячи сообщений мы получили от жителей», - сказал Шадаев.

Он рассказал, что к концу 2017 года портал достиг 500 тысяч зарегистрированных пользователей.

Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли проблема. Если нет, то обращение будет снова направлено на рассмотрение. Кроме того, на портале проводятся опросы, в частности, жители выбирают региональные и муниципальные дороги, на которых будет проведен ремонт.