РИАМО - 23 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил повысить заработную плату водителям общественного транспорта в регионе.

«Нам нужен более высокий уровень транспортного обслуживания населения. Для этого прошу предусмотреть возможность повышения зарплат, особенно водителям «Мострансавто». Чуда не произойдет, если мы тратим копейки. Подготовьте и предложите решение этого вопроса», - сказал Воробьев на заседании областного правительства во вторник.

Воробьев также отметил, что необходимо бороться с недобросовестными частными перевозчиками.

«Мострансавто» должно выглядеть безукоризненно. Водители должны получать серьезную зарплату, это сложная работа. Давайте думать, смотреть, рост выручки должен тоже сказываться на зарплате водителей», - заключил Воробьев.

Ранее губернатор сообщил, что каждый день «Мострансавто» перевозит 1,8 миллиона пассажиров, а в год, таким образом, пассажиропоток предприятия превышает 600 миллионов человек.