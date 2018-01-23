РИАМО - 23 янв. Конфликт между мужчинами в подмосковном Реутове закончился стрельбой, в результате погиб финансовый директор одной из московских фирм, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по региону.

«22 января вечером в квартире в Реутове с огнестрельным ранением головы обнаружено тело 59-летнего финансового директора одной из московских фирм. Из этой же квартиры бригадой скорой помощи с огнестрельным ранением шеи госпитализирован 58-летний генеральный директор той же фирмы», - говорится в сообщении.

По данному факту следственным отделом по городу Балашихе ГСУ СК России по Московской области проводится проверка.

Предварительно установлено, что между мужчинами были разногласия на тему финансовых долгов. В ходе конфликта один взял охотничье ружье, произвел из него выстрел сначала в голову оппонента, а потом себе в шею. Продолжается проведение проверочных мероприятий, по результатам которых будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.