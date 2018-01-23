РИАМО - 23 янв. Россельхозбанк совместно с региональными многофункциональными центрами реализует проект по предоставлению государственных и муниципальных услуг в своих точках продаж, говорится в сообщении пресс-службы банка.



Мероприятия проводятся в рамках развития системы качества обслуживания. Цель нового сервиса – комплексное решение задач клиентов в режиме одного окна, когда в офисе банка, наряду с традиционными банковскими продуктами и услугами, можно получить консультацию по налогам и сборам, зарегистрировать ипотечный договор и право собственности, получить разрешение на строительство, подать документы на регистрацию юридического лица, воспользоваться услугами кадастровой палаты и прочее.



«Проект реализован в Волгоградском, Ростовском (город Ростов-на-Дону, город Элиста), Рязанском, Калужском, Ставропольском, Приморском, Читинском, Кабардино-Балкарском и Удмуртском филиалах РСХБ», - говорится в сообщении.



Заместитель председателя Правления РСХБ Оксана Лут отметила, что создание условий для комфортного обслуживания и экономии времени клиентов – приоритет Россельхозбанка. Новый сервис в первую очередь ориентирован на предпринимателей и позволяет без посредников, быстро, бесплатно или по минимальной цене пользоваться госуслугами.



«Наши клиенты – частные лица – получили преимущества при регистрации ипотечных сделок. Многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг активно развиваются сегодня по всей стране, мы рады участвовать в этом процессе и делать эти услуги доступными именно там, где они нужны», – добавила Лут.



Россельхозбанк планирует продолжать развитие и внедрение центров оказания услуг в региональной сети.