РИАМО - 23 янв. Россельхозбанк выступил партнером проекта группы компаний «Дамате» по созданию крупнейшего в Европе завода по производству и переработке индейки, говорится в сообщении пресс-службы банка.



В очередной этап увеличения мощностей проекта со 100 тысяч тонн до 155 тонн в год банк вложит 13,95 миллиарда рублей.



«Инновационный завод оснастят системами искусственного интеллекта. Оборудование позволит сократить время от начала разделки охлажденной продукции до ее отправки потребителю с 24 до 8 часов», – отметил председатель совета директоров Группы компаний «Дамате» Наум Бабаев.



По его словам, зонирование производственных участков, строгий температурный режим, 12-часовая ежедневная дезинфекция, автоматизированная система разделки, охлаждение продукта без ванн с водой и химических препаратов гарантируют полную безопасность продукции.



В свою очередь председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев отметил, что ГК «Дамате» и Россельхозбанк успешно сотрудничают более семи лет, за это время банк предоставил группе компаний 48 миллиардов рублей.



«Совместная реализация масштабных проектов служит развитию российского сельского хозяйства, создает новые стандарты и позволяет обеспечивать потребителей качественными, отечественными продуктами питания», – прокомментировал Патрушев.