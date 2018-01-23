РИАМО - 23 янв. Жилой комплекс «Варшавское шоссе 141» в результате реорганизации построили на месте бывшей заводской территории, расположенной в границах промышленной зоны №36 «Красный Строитель» на юге Москвы, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

«Комплексный проект включает в себя не только восемь жилых домов переменной этажности 12-13-25 этажей, но также детский сад на 220 мест, 8-этажный паркинг и торговый центр», - сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Всего в течение 2017 года завершена реорганизация на территориях промзон площадью около 120 гектаров. На них построен 1,9 миллиона квадратных метров жилых объектов, из которых 0,8 миллиона квадратных метров – жилой площади, а также шесть социальных объектов.

Всего в границах старой Москвы исторически сложились 208 промышленных зон общей площадью 7,8 тысячи гектаров.

Реорганизация промышленных территорий ведется в соответствии с утвержденной мэром Москвы Сергеем Собяниным программой реорганизации столичных промзон. Всего за период с 2011 года утверждены 72 проекта планировки промзон, из них 12 – в 2017 году.