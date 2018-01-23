РИАМО - 23 янв. В ближайшие два года в Москве запланирован ввод новых выделенных полос общей протяженностью более 42 километров, ввод «выделенок» позволит 198 маршрутам наземного транспорта поехать быстрее, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

После их запуска в столице будут функционировать более 329 километров полос с приоритетным движением общественного транспорта и такси.

«Выделенные полосы улучшают скорость движения городского транспорта в среднем на 15%. Пассажиры могут быстрее добраться до любой точки в Москве и более точно спрогнозировать время в пути. При этом на магистралях, где организованы выделенные полосы, количество дорожно-транспортных проишествий с городским транспортом сокращается на 15-25%», - говорится в сообщении.

В Москве введено в эксплуатацию 43 выделенные полосы. Их общая протяженность составляет 287,01 километра. Только за 2017 год было запущено 37,8 километра выделенных полос.

«Сегодня около 70% поездок в Москве утром и вечером совершается на городском транспорте, поэтому мы продолжаем его развивать, повышать комфорт пассажиров. Выделенные полосы – один из самых эффективных инструментов, который позволяет сократить задержки движения и обеспечить соблюдение расписания», – сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, сегодня среднесуточная перевозка пассажиров городского наземного транспорта по «выделенкам» уже составляет более 2,5 миллионов человек в сутки, по ним также передвигаются автомобили такси. Кроме того, выделенные полосы создают беспрепятственный коридор для проезда машин скорой помощи и других экстренных служб.