РИАМО – 23 янв. По требованию ФСБ в регионах проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года на период мундиаля должны прекратить работу опасные производства, пишет во вторник газета «Коммерсант».

«ФСБ начало массово предупреждать российские предприятия о необходимости остановки на период чемпионата мира по футболу и даже, возможно, подготовки к нему. Таким образом, производство может прекратиться почти на два месяца — с середины мая до середины июля», - говорится в статье.

В распоряжении газеты оказалась письмо, которое получил руководитель одного из крупных химпредприятий Нижегородской области от регионального отделения ФСБ. В документе говорится, что работа завода должна быть остановлена на период проведения ЧМ-2018. Силовики ссылаются на указ президента РФ от 9 мая 2017 года и постановление правительства РФ 9 июня 2017 года о применении усиленных мер безопасности в рамках чемпионата, поясняя, что на время мундиаля утверждены специальные правила.

Согласно эти правилам, прекращается работа «опасных производств и организаций, в которых используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества» во всех регионах, где проходят матчи. Это Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Самара, Саранск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

Руководитель компании должен издать приказ о прекращении работ и согласовать его с региональным межведомственным оперативным штабом. Приказ должен содержать перечень участков, цехов и оборудования, которое будет остановлено. Если временно прекратить деятельность предприятия невозможно, то в штаб необходимо направить объяснение и указать, какими могут быть последствия при чрезвычайных ситуациях — экологические и возможное количество жертв.

Сами промышленники назвали данные меры избыточными, несущими огромные убытки, а в ряде случаев просто технологически невозможными.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал должны пройти в Москве в «Лужниках».