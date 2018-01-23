РИАМО - 23 янв. Арбитражный суд признал законным решение Московского областного управления ФАС России по жалобе на нарушения закона о контрактной системе в сфере закупок в действиях Ногинской центральной районной больницы, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного УФАС.

«Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России по жалобе ООО «Чистюля КЭТ» о нарушении в действиях ГБУЗ МО «Ногинская центральная районная больница» закона о контрактной системе в сфере закупок», - говорится в сообщении.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «Чистюля КЭТ» на действия комиссии по осуществлению закупок Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Ногинская центральная районная больница» при проведении электронного аукциона на услуги по стирке, глажению белья, включая его забор и доставку до лечебных учреждений.

УФАС признало жалобу необоснованной. Не согласившись с этим решением, ООО «Чистюля КЭТ» обратилось в суд. Арбитражный суд Москвы отказал обществу в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.