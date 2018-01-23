РИАМО – 23 янв. В Москве водитель автобуса скончался за рулем, инцидент произошел ранним утром 22 января, сообщает РЕН ТВ.

«Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел на Алтуфьевском шоссе ранним утром 22 января. По предварительным данным, мужчина скончался из-за серьезного заболевания», - говорится в сообщении.

В данный момент устанавливаются точные причины смерти водителя общественного транспорта.

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