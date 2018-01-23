РИАМО - 23 янв. В аэропортах Московского авиаузла во вторник утром отменили и задержали 36 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту «Внуково» задержали пять рейсов; в «Домодедове» задержано семь рейсов, еще 15 отменено, в «Шереметьеве» задержали девять рейсов. Информации об отменах и задержках в аэропорту «Жуковский» нет.

Во вторник в Москве и Московской области ожидается слабый снег, максимальная температура воздуха опустится до минус 10 градусов. Ветер будет дуть юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и в середине дня составит 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%.