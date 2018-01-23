РИАМО - 23 янв. Уголовное дело возбудили в столице по факту убийства мужчины в поселке Мосрентген в новой Москве, подозреваемый в совершении данного преступления задержан, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Он отметил, что 22 января в 15:00 в МО МВД поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: город Москва, поселок Мосрентген, улица Адмирала Корнилова, дом 10, строение 1.

«Прибывшими на место сотрудниками ОР ППСП ОМВД по указанному адресу задержан гражданин 1963 года рождения, который изобличен в том, что 22 января в 14:00 по данному адресу на почве личных неприязненных отношений, в ссоре, ножом нанес колото-резаное ранение груди безработному мужчине 1978 года рождения, от которого последний скончался на месте», - сказал собеседник агентства.

Труп направлен в Бюро судмедэкспертизы. Следственный отдел по ТиНАО ГСУ СК РФ по Москве возбудил по данному факту уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», заключил сотрудник пресс-службы.