РИАМО – 23 янв. Хоккейный клуб СКА в овертайме уступил московскому «Динамо» в матче, который прошел в Санкт-Петербурге, игра закончилась со счетом 3:2 в пользу столичного клуба, сообщает РИА Новости.

«Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге в «Ледовом», завершилась победой гостей со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)», - говорится в сообщении.

В составе хозяев шайбами отметились Вадим Шипачев на пятой минуте и Сергей Калинин (27). У динамовцев отличились Мартиньш Карсумс (13), Владислав Ефремов (35) и Алексей Терещенко (63).

«Армейцы, которые до этого выиграли семь матчей подряд, набрали 136 очков после 54 матчей, в активе «Динамо» 80 баллов после 55 встреч», - подчеркивается в материале.

СКА в следующем матче на выезде сыграет с финским «Йокеритом» 27 февраля. «Динамо» 1 марта встретится с московским «Спартаком».