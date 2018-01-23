РИАМО - 23 янв. Семь представителей Московской области вышли в финал Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», который пройдет в Сочи в феврале, сообщается в аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья в Instagram.

«Сергей Адаев (Мытищи), Татьяна Дьяконова (Нахабино), Денис Иринич (Балашиха), Виталий Мильке (Дзержинский), Олег Нестеров (Горки Ленинские), Вероника Прищепа (Нерастанное) и Сергей Тугушев (Королев) теперь отправятся в Сочи, где 6-11 февраля пройдет решающий этап состязания», - отмечается в материале.

В Сочи соберутся 300 лучших управленцев, которые определились по итогам конкурсных полуфиналов, прошедших во всех федеральных округах России. Финалисты получат образовательные гранты в размере 1 миллиона рублей, а 100 победителей конкурса - уникальную возможность в течение года консультироваться с крупнейшими государственными деятелями и топ-менеджерами компаний.

Конкурс «Лидеры России» проводятся в рамках исполнения поручения президента РФ. Участником может стать любой гражданин России не старше 50 лет, имеющий опыт руководства. На конкурс было подано 199 тысяч заявок.