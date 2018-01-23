РИАМО - 23 янв. Следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве расследуют уголовное дело в отношении мужчины 1965 года рождения, который признался в убийстве своей сожительницы в ходе пьяной ссоры, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Она пояснила, что, по версии следствия, вечером 22 января в квартире жилого дома, расположенного по улице Попутной в Москве, мужчина в ходе распития спиртных напитков на почве внезапно возникшей личной неприязни нанес своей сожительнице удар ножом в область груди. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

«Во время проведения следственных действий задержанный признал вину», - сказала Иванова.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, заключила Иванова.