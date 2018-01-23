РИАМО - 23 янв. «Аэроэкспресс» насмерть сбил двоих мужчин в районе станции «Тимирязевская» в Москве, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«На станции «Тимирязевская» «Аэроэкспрессом» смертельно травмированы двое мужчин, на вид 50 лет. Пытались перебежать по настилу впереди близ идущего экспресса», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства происшествия.