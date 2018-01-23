РИАМО - 23 янв. Московский метрополитен тщательно исследует ситуацию с остановкой движения поездов на Арбатско-Покровской линии из-за кабеля, сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

Сбой в движении поездов произошел на Арбатско-Покровской линии метро днем 22 января. Между станциями «Щелковская» и «Партизанская» движение поездов было полностью остановлено из-за проблемы с кабелем связи.

«Ситуация с остановкой однозначно расценивается московским метро как недопустимая и будет серьезно исследована и проанализирована. Приносим свои искренние извинения за неудобства. Весь коллектив московского метро будет делать все, чтобы количество подобных случаев снижалось», - говорится в сообщении.

В аккаунте добавляется, что проволока, которая была причиной остановки движения на «синей» ветке, была без напряжения.

«Домыслы различных экспертов стоит расценивать как желание добавить себе популярности», - подчеркивается в посте.