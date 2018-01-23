РИАМО - 23 янв. На севере Москвы автобус наехал на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, пострадавшего отправили в больницу, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по столице.

«На Дубнинской улице возле дома 71 автобус совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что инцидент произошел вечером в понедельник, 22 января.

Представитель пресс-службы Госавтоинспекции добавил, что пострадавший был госпитализирован в медучреждение.