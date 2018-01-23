РИАМО - 23 янв. С начала 2018 года в центрах государственных услуг «Мои документы» в Москве сотрудники встречают посетителей в новых фирменных бежевых свитерах со значком с изображением сердца, сообщается на сайте мэра столицы.

«С этого года в центрах госуслуг «Мои документы» появился ряд нововведений, они начинаются со стойки администратора. Теперь сотрудники встречают посетителей в новых фирменных бежевых свитерах со значком с изображением сердца. Это отличительный знак тех специалистов, которые прошли обучение и тестирование по программе «Искренний сервис», - говорится в сообщении.

На стойках также появились вазочки с конфетами. В окнах приема повесили календари на 2018 год, а рядом с окнами по просьбам клиентов разместили крючки для сумок. Кулеры с водой также поместили в чехлы фирменных цветов.

Также были обновлены каталоги услуг, которые можно забрать с собой. Все услуги в них разделены по жизненным ситуациям, напротив каждой из них размещен специальный значок. Он сообщает, можно ли заранее записаться на прием или подать заявку в электронном виде, а готовые документы забрать в центре. У входов в МФЦ разместили плакаты с московским стандартом госуслуг — восемь правил приема клиентов, которые мэр Москвы утвердил в 2014 году.

«Руководители центров теперь проводят больше времени в зале. Они могут оперативнее прийти на помощь сотрудникам и посетителям. Кроме того, на стенах центров есть их портреты и контакты», - добавляется в материале.

Центры госуслуг «Мои документы» работают во всех районах Москвы. За один визит можно обратиться сразу по нескольким делам. Здесь также можно сделать копии документов, сфотографироваться, оплатить пошлины, распечатать документы с флешки и многое другое. Для детей оборудованы игровые уголки. В недавно открывшемся в ТРЦ «Афимолл Сити» флагманском офисе собраны такие сервисы, как отделение банка, медицинский кабинет, экскурсионное бюро, фотоателье и билетная касса. Также здесь можно получить консультацию нотариуса.