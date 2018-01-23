РИАМО - 23 янв. Подмосковные полицейские обнаружили нелегальное производство алкогольных напитков в Щелковском районе, изъята фальсифицированная продукция на сумму более 33 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Щелковское» в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий выявлен цех по незаконному изготовлению и хранению алкогольной продукции», - говорится в сообщении.

Нелегальное производство располагалось на территории бывшего детского лагеря в деревне Серково. При осмотре цеха оперативники обнаружили производственную линию для розлива алкоголя.

«В результате мероприятия полицейскими изъято 15 тонн спиртосодержащей продукции, около 16 тысяч бутылок алкогольной продукции якобы известных брендов и федеральные специальные марки с признаками подделки. Общая стоимость изъятого алкоголя составляет более 33 миллионов рублей», – отметила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что по подозрению в организации незаконного производства задержан 53-летний житель города Москвы.

В отношении злоумышленника следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Вся обнаруженная алкогольная продукция изъята и передана на ответственное хранение уполномоченной организации. Ее образцы направлены на исследование для определения опасности жизни и здоровья потребителей. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.