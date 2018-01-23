РИАМО - 23 янв. В Москве прошедшей ночью столбики термометров опустились до минус 12,4 градуса, благодаря чему ночь на вторник стала самой холодной с начала текущей зимы, сообщил РИАМО во вторник сотрудник Гидрометцентра России.

«Действительно, эта ночь была самая холодная с начала зимы. Минимальная температура за эту ночь была минус 12,4 градуса», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что утром 22 января температура воздуха опускалась до минус 11,2 градуса ниже ноля, а 21 января минимальная температура воздуха составила минус 10,7 градуса.

«В ночь на среду и на четверг будет тоже холодно. А в выходные температура будет помягче: в субботу минус 7 - минус 12, в воскресенье ночью минус 2 - минус 7», - добавил собеседник агентства.