РИАМО - 23 янв. Сквозной проход в виде прогулочного бульвара, который соединит парк Горького и Ленинский проспект, начнут благоустраивать в Москве в 2018 году, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В этом году начнется благоустройство дополнительного входа в парк Горького. Попасть в один из самых популярных парков столицы можно будет со стороны Ленинского проспекта. К парку сделают сквозной проход. Это будет прогулочный бульвар с клумбами, деревьями и кустарниками, который расположится между зданиями Московского института стали и сплавов (МИСиС) и городской клинической больницы №1 имени Пирогова», - говорится в сообщении.

В новой пешеходной зоне появятся скамейки для отдыха, смотровая площадка с видом на парк Горького и площадка для современных выставок музея «Гараж». Прямо к парку будет вести широкая парадная лестница с пандусом в виде зигзага. Со стороны Ленинского проспекта появится также арка с подсветкой, сразу за ней начнется прогулочная зона, где будут высажены деревья, цветущие кустарники, а также многолетние цветы и травы.

Впервые идея создания такого сквозного прохода была предложена в 1928-1930 годах в проектах планировки парка Горького архитекторов Алексея Щусева и Александра Власова. Однако она так и не была воплощена.

«Сейчас между корпусами больницы и института - технический проезд, со стороны Ленинского проспекта входа в парк Горького нет. Чтобы попасть в музей «Гараж», людям приходится идти в обход до центрального входа. Новая благоустроенная территория привлечет больше посетителей в эту зону парка», - сказал представитель пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.

Проект благоустройства нового входа в парк Горького обсудили со студентами МИСиС 18 января на презентации в институтском центре прототипирования высокой сложности. Такие сквозные проходы, соединяющие учебные здания с зонами отдыха, характерны для студенческих городков во всем мире. Проект был разработан архитектурным бюро Wowhaus по заказу департамента капитального ремонта Москвы. Начать благоустройство входа в парк планируется весной.