РИАМО - 23 янв. В Москве до 2020 года на трамвайных остановках появятся порядка 200 посадочных платформ для маломобильных граждан, они будут располагаться на той же высоте, что в входы в трамваи, сообщается на сайте мэра Москвы.

«На трамвайных остановках появится около 200 посадочных платформ для маломобильных пассажиров до конца 2020 года. Их установят на той же высоте, что и входы в трамвай. Платформы оборудуют пандусами и специальными защитными ограждениями от проезжей части», - говорится в сообщении.

Посадочная платформа для маломобильных пассажиров - это возвышающийся над дорогой участок на месте посадки в транспорт. Такая площадка выше трамвайных путей на 30 сантиметров.

«Сегодня в столице 218 трамвайных остановок оснащены посадочными платформами для маломобильных пассажиров. Почти все они построены за последние пять лет. Такие сооружения делают процесс высадки и посадки в городской транспорт быстрее и удобнее. В планах - построить еще около 200 платформ до конца 2020 года», - сказал заммэра в правительстве Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он добавил, что всего в Москве насчитывается около 860 трамвайных остановок.

«Таким образом, к концу 2020 года посадочными платформами будет оборудована почти половина остановок», - отметил Ликсутов.

В 2017 году в Москве начали курсировать трамваи нового типа «Витязь-М». Они оборудованы системами климат-контроля и спутниковой навигации, камерами видеонаблюдения, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Они также адаптированы для маломобильных пассажиров: низкий пол, кнопки для вызова водителя, откидные аппарели, места для инвалидных колясок. Срок службы трамваев «Витязь-М» — 30 лет.