РИАМО - 23 янв. Фасады здания доходного дома Германа Бройдо, более известного как «Дом с писателями», отреставрируют в Москве в 2018 году, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В этом году отреставрируют фасады доходного дома Германа Бройдо, который также широко известен под названием «Дом с писателями». Фасады здания украшают барельефы, изображающие Николая Гоголя, Александра Пушкина и Льва Толстого в античных одеждах», - говорится в сообщении.

Четырехэтажное здание, расположенное по адресу: Плотников переулок, дом №4/5, было возведено в 1907 году в стиле неоклассицизма для столичного застройщика Германа Бройдо. Фасады здания выходят на Плотников и Малый Могильцевский переулки. Они обрамлены лепным фризом — полосой, украшенной 19 барельефами. На них изображены фигуры, в числе которых покровитель искусств бог Аполлон и три русских писателя в окружении муз.

В настоящее время дом является жилым. Реставрация фасадов здания проводится впервые с момента постройки дома.

«Штукатурный слой, которому более ста лет, отслоился или утрачен. Краска растрескалась, кирпичная кладка местами разрушена. Крепления барельефов к стенам пришли в негодность, поэтому некоторые фигуры на фризе остались без лиц или полностью разрушены, в том числе и барельеф Николая Гоголя», - отмечается в сообщении.

Здание было включено в список объектов культурного наследия регионального значения в 2009 году, поэтому все работы проводятся по проекту, согласованному с департаментом культурного наследия города Москвы. Противоаварийные работы были начаты в прошлом году. Во время реставрации специалисты укрепят кирпичную кладку, на стены нанесут грунтовку, штукатурку, а затем их покрасят. Самая сложная часть работ — воссоздание лепного фриза.

«До начала реставрации были изучены архивные документы и фотографии всех фигур, на основании которых специалисты создали их эскизы. Кроме того, при воссоздании утраченных элементов мы используем тот же материал, что и в 1907 году, — фибробетон. Применение аналогов недопустимо. Восстановленный лепной декор дома будет с точностью повторять оригинал», - сказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Часть барельефов уже вернули на фасады дома. Для проведения работ там установлены так называемые тепляки - конструкции, позволяющие поддерживать на изолированном участке здания постоянную плюсовую температуру. Она необходима при реставрации. Полностью завершить установку барельефов планируется весной.