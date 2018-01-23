РИАМО - 23 янв. В рамках программы «Елочный круговорот» жители Москвы сдали на утилизацию более 3 тысяч хвойных деревьев, самые популярные пункты сдачи находятся в Ульяновском лесопарке и в Кузьминках, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Акция по утилизации новогодних елок стартовала в Москве 9 января.

«Москвичи в рамках программы «Елочный круговорот» сдали на утилизацию более 3 тысяч хвойных деревьев. Самые популярные у жителей пункты в Ульяновском лесопарке, Кузьминках и в районе Покровское-Стрешнево»,- сказал собеседник агентства.

Он отметил, что все собранные деревья будут переработаны в щепу, которая будет использоваться для компостирования и производства почвогрунта, для отсыпки дорожек, а также в вольерных комплексах.

В прошлом году акция по утилизации новогодних елок стартовала в Москве также 9 января. На акции «Елочный круговорот» в Москве собрали более 560 новогодних деревьев, больше всего елок москвичи сдали в пункт приема в природной территории «Долина реки Сетунь».