РИАМО - 23 янв. По факту убийства мужчины на Ломоносовском проспекте в Москве возбуждено уголовное дело, следователи выясняют обстоятельства совершенного преступления, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)», - сказала Иванова.

По версии следствия, вечером 22 января вблизи жилого дома по Ломоносовскому проспекту в Москве неизвестный совершил не менее четырех выстрелов из огнестрельного оружия в мужчину 1967 года рождения. От полученных ранений потерпевший скончался в машине скорой помощи.

Следствие отрабатывает различные версии совершения преступления. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержание лица, причастного к его совершению. Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают возможных очевидцев.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что убийца держал в руке букет цветов, в котором, возможно, спрятал пистолет. Погибший при покушении в Москве мужчина - предприниматель Махач Чагучиев.