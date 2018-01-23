РИАМО - 23 янв. В подмосковном Воскресенске произошло возгорание цеха по производству мебели, погибших и пострадавших нет, сообщается во вторник на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В Воскресенске в поселке Юрасово на улице Центральная, 142 произошло возгорание цеха по производству мебели на площади одна тысяча квадратных метров. По приезду оперативных служб была проведена разведка пожара и ликвидация горения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуация не проводилась. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.