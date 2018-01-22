РИАМО - 22 янв. В Москве у дома на Ломоносовском проспекте неизвестный застрелил мужчину, от полученных ранений пострадавший скончался, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Главного управления МВД России по столице.

«Киллер поджидал свою жертву возле дома 23 на Ломоносовском проспекте. Мужчина скончался от полученного огнестрельного ранения», - сказал собеседник агентства.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что убийца держал в руке букет цветов, в котором, возможно, спрятал пистолет. Погибший при покушении в Москве мужчина - предприниматель Махач Чагучиев.