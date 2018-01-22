РИАМО – 22 янв. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил Стратегию безопасности дорожного движения, одной из целей которой является снижение смертности на дорогах до четырех человек на 100 тысяч населения к 2024 году, сообщает «Интерфакс».

«Я утвердил стратегию безопасности дорожного движения, она рассчитана на семь лет - до 2024 года. Ситуация на дорогах сложная, напряженная: растет количество автомобилей - и легковых, и грузовых», - сказал Медведев в ходе совещания с вице-премьерами в понедельник.

При этом поведение водителей на дорогах и отношение друг к другу остается очень разным, добавил Медведев, отметив необходимость принятия мер для разворота в более цивилизованную сторону. Одновременно необходимо следить за состоянием улиц и дорог, за применением интеллектуальных систем управления дорожным движением, совершенствовать механизмы фиксации ДТП.

Как рассказал, в свою очередь, первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, в России сегодня смертность на дорогах составляет более 13 человек на 100 тысяч, тогда как, например, в Дании это 2,7, в Германии - 3,9.

«Стратегией предусматривается, что к 2024 году показатель этот не должен превышать 4 человек на 100 тысяч проживающих», - сказал он.

При этом первый вице-премьер отметил, что к 2030 году вводится цель нетерпимости к смертности на дорогах. То есть дойти до высоких стандартов европейских государств к 2024 году, а к 2030 году стараться, чтобы смертность на дорогах была нулевой или к этому стремилась.

Для этого, по словам Шувалова, существуют все возможности, включая современные способы организации движения, некоторые возможности искусственного интеллекта, возможности нового, более безопасного транспорта, который будет появляться. По всем этим направлениям планируется отработка мероприятий с Минтрансом, МВД и региональными властями.

«Надеюсь, после того как Государственной думой будут поддержаны те законопроекты, которые были направлены правительством, об общественном инспекторе, о возможности передавать полномочия субъектам РФ по администрированию случаев совершенных правонарушений, по штрафу за опасное вождение, мы будем в 2018 году иметь лучшие цифры по итогам работы», - заявил Шувалов.

Он рассказал, что по итогам 2017 года число ДТП составило 168 тысяч 684, что почти на 3% меньше, чем в 2016 году. Число погибших - почти 19 тысяч человек, что на 6,5% меньше предшествующего периода. Раненых - 214 тысяч 378 человек, что на 3% меньше 2016 года.

Медведев призвал стремиться к исполнению заявленных целей. При этом он особо остановился на вопросах появления беспилотного транспорта. Премьер напомнил о необходимости изменения законодательства в указанной сфере.