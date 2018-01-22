РИАМО - 22 янв. В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в понедельник задержали и отменили более 30 рейсов, сообщается на сайте сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным сервиса, в аэропорту «Внуково» задержано всего четыре рейса. В «Домодедове» восемь рейсов задерживаются, еще 14 отменили. В аэропорту «Шереметьево» задержано девять рейсов.

Информации о задержанных и отмененных рейсов в подмосковном аэропорту «Жуковский» не поступало.

В понедельник в Москве и Подмосковье наблюдается облачная погода и небольшой снег, температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Относительная влажность воздуха около 70%.

Как ранее отмечал представитель Гидрометцентра России, за прошедшие выходные в столице выпало примерно 20% от месячной нормы осадков.