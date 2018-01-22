РИАМО - 22 янв. Пассажиропоток одного из крупнейших в столице транспортных узлов на базе станции метро «Нижняя Масловка» Большой кольцевой линии Московского метрополитена составит до 265 тысяч человек в сутки, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

На базе станции «Нижняя Масловка» будет создан транспортно-пересадочный узел «Савеловский», который объединит пассажирские потоки Савеловского вокзала, включая пассажиров подмосковных электричек, маршрута Московских центральных диаметров (МЦД), наземного общественного транспорта и двух линий метро, в том числе новую – Большую кольцевую.

«Транспортная составляющая ТПУ будет готова к запуску «Нижней Масловки» к концу этого года. ТПУ на Нижней Масловке в Москве сможет пропускать 265 тыс человек в сутки», - сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, в рамках работ по ТПУ «Савеловская» также планируется реконструировать площадь Савеловского вокзала, построить перроны высадки-посадки пассажиров и остановки наземного транспорта, провести благоустройство, построить подземный пешеходный переход, интегрируемый в существующий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал важность формирующегося здесь транспортного узла. «Нижняя Масловка» - станция самого глубокого заложения на этой линии. Она даст соединение двух веток метро (Большой кольцевой и Серпуховско-Тимирязевской), Савеловского вокзала, первого направления МЦД от Лобни до Одинцова и наземного транспорта.