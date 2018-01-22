РИАМО - 22 янв. В Москве 24 января перекроют 1-й Краснокурсантский проезд из-за праздничного мероприятия в гарнизонном Доме офицеров, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Перекрытие движения в связи с проведением праздничного мероприятия в Московском гарнизонном Доме офицеров. Участок: 1-й Краснокурсантский проезд от Красноказарменной улицы до дома 1/5», - говорится в сообщении.

На указанном участке 24 января с 9:00 до 18:00 будет работать только одна полоса движения.