РИАМО - 22 янв. Главгосстройнадзор Московской области проверит ход строительства жилого дома со встроенными помещениями соцкультбыта в подмосковном городском округе Мытищи, объект планируют достроить в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области проведет очередную проверку хода строительства многоквартирного жилого дома (корпус 10) со встроенными помещениями соцкультбыта по адресу: микрорайон №36, 36а, 37 городского округа Мытищи.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по возведению конструкций фундамента. Строительство в графике. <…> Плановое завершение строительства – третий квартал 2020 года», - сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.

Согласно проекту, двухсекционный 25-этажный жилой дом рассчитан на 574 квартиры, среди которых 380 однокомнатных, 72 двухкомнатных, 122 трехкомнатных. Общая площадь здания – 35,15 тысячи квадратных метров, площадь квартир – 27,78 тысячи квадратных метров.

На первом этаже секций запроектированы нежилые помещения общественного назначения. В первой секции предусмотрены помещения врачей общей практики для взрослых и детей, более чем на 50 посещений в смену. Во второй секции на первом этаже расположены офисы с отдельными выходами.

«Проект благоустройства включает в себя устройство основных и второстепенных проездов, мест для автопарковки с твердым покрытием, устройство пешеходных тротуаров и установку декоративного освещения. Также предусматривается комплексная зона отдыха, которая включает в себя игровые детские малые архитектурные формы, площадки отдыха взрослых, площадки для занятия спортом, площадка для выгула собак», - уточняется в сообщении.

Очередная плановая проверка на объекте начнется с 29 января и продлится до 22 февраля.