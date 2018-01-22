РИАМО - 22 янв. Госадмтехнадзор Московской области заставил сетевые магазины подмосковной Рузы очистить от снега прилегающую территорию, сообщила в понедельник глава надзорного ведомства Татьяна Витушева.

По ее словам, в рамках операции «Снегопад» инспекторы территориального отдела Рузского городского округа Госадмтехнадзора регулярно осуществляют надзор за состоянием мест массового посещения людей, дорог, тротуаров, лестничных сходов, территорий, прилегающих к магазинам. В ходе мониторинга установлено, что владельцы сетевых магазинов не в полной мере обеспокоены соблюдением требований к проведению зимней уборки.

«По результатам проведения надзорных мероприятий в Рузском городском округе было возбуждено девять административных дел в отношении АО «Тандер», АО «Торговый дом «Перекресток», ООО «Агроторг», АО «Дикси Юг», - сказала Витушева.

Серьезными явились следующие нарушения: лестничные сходы, пандусы, площадки перед входами в магазины не очищены до усовершенствованного покрытия (асфальт, бетон, тротуарная плитка) от свежевыпавшего или уплотненного снега, не обработаны противогололедными материалами, не обеспечена доступность объектов торговли для маломобильных групп населения. Ситуация находится на контроле инспекторов ведомства.

В это же период времени 2017 года за аналогичные правонарушения данные организации привлекались 12 раз. Инспекторы добились устранения нарушений по выданным предписаниям, были наложены и взысканы административные штрафы в размере 430 тысяч рублей.