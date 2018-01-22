РИАМО - 22 янв. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области будут отслеживать маршруты движения спецтехники, вывозящей снег, в рамках операции «Засада на снегосвалку», сообщила в понедельник глава надзорного ведомства Татьяна Витушева.

По ее словам, для предотвращения несанкционированного сброс снега инспекторы Госадмтехнадзора Московской области начинают проводить операцию под условным названием «Засада на снегосвалку».

«Всего на территории Подмосковья организовано 226 мест, приспособленных для временного складирования убираемого снега. Они рассчитаны на прием 5,5 миллионов кубометров снега. В ходе операции «Засада на снегосвалку» инспекторы будут отслеживать маршруты движения спецтехники, вывозящей снег, чтобы не допустить сброса убранных снежных масс в неустановленных для этого местах», - сказала Витушева.

Она отметила, что только соблюдение установленных подмосковным законодательством требований в сфере чистоты, порядка и благоустройства обеспечит жителям Подмосковья комфортные условия проживания.