РИАМО - 22 янв. В Ивантеевке прошли основные празднества в рамках Дня снега, более 500 человек приняли в них участие, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

«День снега – международный праздник зимних видов спорта. В 2012 году он был официально утвержден по инициативе Федерации лыжного спорта. На территории Московской области День снега отмечается ежегодно и традиционно представляет собой семейные спортивные соревнования. В этот раз основные празднества прошли на стадионе «Труд» в Ивантеевке», - говорится в сообщении.

Программа мероприятия включила в себя подвижные игры, выступления творческих коллективов, музыкальное сопровождение. На протяжении всего праздника гостей и участников развлекали аниматоры. Основной частью Дня снега в Ивантеевке стали лыжные старты на 1, 2, и 5 километров. Заезды делились на мужской, женский и семейный. Более 500 человек приняли в них участие.

«День снега традиционно отмечается в регионе. Это добрый праздник со спортивной составляющей. Люди выходят целыми семьями, чтобы поиграть в снежки, покататься на санях и походить на лыжах. В этом году погода не подвела, хотя на сей счет были опасения. В итоге все остались довольны. Учитывая, что День снега – относительно молодой праздник, нам еще есть над чем работать. В планах сделать празднества по этому поводу в регионе более масштабными», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.