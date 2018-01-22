РИАМО - 22 янв. Автобусы «Мострансавто» перевезут участников хора Валаамского монастыря в период с 9 по 30 января, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Всего для транспортного обслуживания задействовано 20 автобусов большого класса из Подольского и Королевского филиалов предприятия. Комфортабельный транспорт перевезет музыкантов из Химок, Реутова, Долгопрудного, Балашихи, Жуковского и других городов Подмосковья», - говорится в сообщении.

Все автобусы, участвующие в перевозке, оснащены антиблокировочной и антипробуксовочной системами ABS и ASR, климат-контролем, сиденьями с ремнями безопасности, тахографами, а также навигационными технологиями, что в комплексе гарантирует комфорт и безопасность пассажиров в соответствии с правилами, утвержденными правительством РФ.

Благодаря своевременному обновлению автопарка и квалифицированному водительскому составу «Мострансавто» регулярно привлекается для обслуживания крупных социально значимых мероприятий, среди которых: авиасалон МАКС, выпускные вечера, новогодние праздничные мероприятия и другие.

«Кроме того, предприятие на постоянной основе оказывает услуги по предоставлению компенсационных автобусов в случае ремонтных работ транспортной инфраструктуры – железнодорожных платформ и станций метрополитена», - добавляется в сообщении.