РИАМО – 22 янв. Международная федерация футбола (FIFA) решила использовать систему видеопомощи арбитрам (ВАР) на чемпионате мира 2018 в России, сообщает в понедельник Газета.ru.

«Действительно, ВАР будет использоваться. Здорово, что технологии присутствуют в футболе, поскольку речь идет о справедливости», — сообщил коммерческий директор FIFA Филипп Ле Флок.

Система видеопомощи арбитрам использовалась на Кубке конфедерации в 2017 году.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал должны пройти в Москве в «Лужниках».

В Подмосковье во время мирового первенства будут функционировать футбольные базы, где расположатся сильнейшие сборные мира.