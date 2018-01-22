РИАМО - 22 янв. Главгосстройнадзор Московской области зафиксировал устранение почти 140 нарушений на строительных площадках в Подмосковье за неделю, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«По результатам проверок инспекторского состава Главгосстройнадзора Московской области с 15 по 21 января 2018 года на строящихся объектах выявлено 144 нарушения требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства. Застройщиками оперативно устранено 138 ранее выявленных нарушений», - говорится в сообщении.

Как отметил глава надзорного ведомства Руслан Тагиев, на территории региона за неделю по предписаниям инспекторов устранено 108 нарушений строительных норм и правил, приведено в порядок семь строительных площадок, оформлена разрешительная документация на четыре объекта, устранено 15 нарушений порядка ведения исполнительной документации, а также четыре иных нарушения.

По его словам, среди основных причин нарушений - отсутствие должного строительного контроля со стороны соответствующих служб подрядных организаций и заказчиков, ненадлежащий уровень профессиональной подготовки специалистов, осуществляющих строительный контроль.

«За неделю инспекторским составом ведомства проведено 48 проверок строящихся объектов капстроительства, из которых 20 - плановых, 28 – внеплановых. В ходе внеплановых проверок сотрудники надзорного органа проверяют исполнение ранее выданных предписаний, также данные надзорные мероприятия проводятся по обращениям граждан и запросам прокуратуры», - добавляется в сообщении.