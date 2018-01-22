РИАМО - 22 янв. С клиентов каршеринга «Делимобиль» снимут ответственность за повреждения при ДТП в зависимости от выбранного тарифа, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«С сегодняшнего дня сервис каршеринга «Делимобиль» вводит единую для всех регионов тарифную сетку, а также снижает или полностью отменяет лимит ответственности водителя при повреждении транспортного средства в зависимости от выбранного тарифа», - говорится в сообщении.

Так, в тарифе «Базовый» стоимость минуты аренды снижена с 8 до 7 рублей, а максимальный оплачиваемый водителем убыток при повреждении автомобиля снизился - со 150 тысяч до 25 тысяч рублей. В новом тарифе «Сказка», заменившем тариф «Все включено», стоимость минуты снизилась с 11 до 8 рублей, а взыскание с водителя за повреждение автомобиля полностью отменено.

При этом штрафы при нарушении правил аренды автомобиля (административные штрафы, нарушение ПДД, причинение ущерба, курение в салоне и другие), а также исключения, указанные в пункте 5.5 договора, при которых ограничение взыскания не применяется, сохраняются.

«Условия страхования автомобиля, в особенности предусмотренная договором франшиза, нередко была камнем преткновения между каршерингом и пользователями, попавшими в ДТП», - рассказал генеральный директор сервиса Леонид Сысоев.

По его словам, пока все было хорошо, водители не обращали на этот пункт внимания, но оказавшись в ситуации, когда нужно оплатить убыток, выражали возмущение, доходившее до скандалов.

«Мы изначально стремились ликвидировать все узкие места сервиса и, в частности, постарались создать максимально эффективный страховой продукт для наших клиентов. И сегодня, после долгой совместной работы со страховщиками, нам это удалось», - добавил Сысоев.

Сервис каршеринга «Делимобиль» работает в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Нижнем Новгороде, и планах компании на 2018 год запуск работы в крупных российских городах. Для того, чтобы сделать сервис еще более простым и доступным для пользователей, «Делимобиль» не только снизил стоимость аренды, но и привел региональные тарифы к единому уровню.

Каршеринг – это система поминутной аренды автомобилей. Она начала работать в столице в сентябре 2015 года. Арендовать машину могут автолюбители не моложе 21 года с водительским стажем не менее двух лет. В настоящий момент в столице работают операторы «Делимобиль», Car5, Anytime, YouDrive, EasyRide, BelkaCar, «Карусель» и Carenda.