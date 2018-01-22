РИАМО - 22 янв. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди подписчиков в соцсети «ВКонтакте» билеты на открытие Второго международного кинофестиваля «17 мгновений» имени Вячеслава Тихонова.

В праздничном концерте примет участие оркестр «Инструментальная капелла» Московской областной филармонии, художественный руководитель - заслуженный артист России Виктор Луценко. В исполнении коллектива прозвучат обработки популярных мелодий из кинофильмов.

Чтобы выиграть билеты на открытие кинофестиваля, нужно сделать репост конкурсного сообщения в группе «РИАМО в Подмосковье». Троих победителей, которые получат по паре билетов, определят случайным образом 31 января.

Открытие фестиваля состоится в Большом зале дворца культуры «Павлово-Покровский» в подмосковном Павловском Посаде 8 февраля в 18:00.