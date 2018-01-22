РИАМО - 22 янв. Крытые переходы на другие виды транспорта организуют для пассажиров Московских центральных диаметров там, где это возможно, при проектировании таких пересадок будут учитывать технические возможности, расположение инженерных сетей и предстоящие затраты на строительство, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

«Перейти со станций Московских центральных диаметров (МЦД) на другие виды транспорта пассажиры смогут, не выходя на улицу. Максимально, где это возможно, будем делать пересадку в теплом контуре», - сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что строители учитывают, насколько технически возможно сделать теплую пересадку, изучают, как расположены городские инженерные сети и коммуникации. Также при принятии решения об организации крытого перехода приходится принимать во внимание и финансовые затраты.

По словам Марата Хуснуллина, соединить МЦД с другими видами транспорта поможет уже имеющийся опыт организации пересадок со станций Московского центрального кольца (МЦК) и радиальных направлений железной дороги.

Так, в рамках интеграции Савеловского направления Московской железной дороги через пути МЦК построят железнодорожную эстакаду с остановочным пунктом «Окружная» и турникетно-кассовым терминалом под эстакадой. Таким образом свяжут остановку МЦК Окружная, одноименную железнодорожную платформу и строящуюся станцию Люблинско-Дмитровской линии.

Московские центральные диаметры — это, по сути, новые наземные ветки метро, которые свяжут столицу с областью. Их преимущества по сравнению с электричками — минимальные интервалы движения, единая билетная система. Запуск новых сквозных диаметров поможет разгрузить транспортную систему Москвы на 10-12%. Первые два из них планируют открыть к концу 2018 - началу 2019 года. Уже на первом этапе эта программа сделает транспорт доступнее для 2,3 миллиона человек.