РИАМО - 22 янв. Воспитанники детского дома из подмосковных Мытищ и центра реабилитации детей с ограниченными возможностями «Вера» в Химках смогли посмотреть фильм «Движение вверх», специальный показ фильма для них устроил баскетбольный клуб «Химки», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Баскетбольный клуб «Химки» организовал специальный показ фильма «Движение вверх» для особых зрителей. Кинокартину, посвященную легендарной победе баскетбольной сборной СССР над США в финале мюнхенской Олимпиады-1972, показали воспитанникам детского дома из города Мытищи и Химкинского центра реабилитации детей с ограниченными возможностями «Вера», с которыми подмосковный клуб работает в рамках программы One Team», - отмечается в сообщении.

Представители БК «Химки» в рамках социальной программы One Team на регулярной основе проводят с детьми занятия, и часто участниками таких тренировок становятся игроки основной команды.

«В случае с «Химками» мы видим, как добрые дела тесно переплетаются со спортом. Могу лишь выразить почтение организаторам, тренерам и игрокам за то, что нашли в своем плотном графике время и порадовали детишек. В первую очередь, это впечатления на всю жизнь для них. Посмотреть хороший фильм о баскетболе в такой компании – это фантастика! Хорошо, что есть возможности для реализации подобных идей», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.