РИАМО - 22 янв. По представлению Чеховской городской прокуратуры индивидуального предпринимателя и ООО «Северо-Восток Регион Комплект», которые занимаются ремонтом и мойкой автотранспорта, оштрафовали на 130 тысяч рублей за нарушения законодательства в области обращения с отходами, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Чеховская городская прокуратура в ходе проверки выявила нарушения в деятельности индивидуального предпринимателя и ООО «Северо-Восток Регион Комплект», осуществляющих ремонт автотранспортных средств и оказание услуг по комплексной мойке автомобилей. Установлено, что в процессе указанной деятельности образуются отходы производства и потребления I и IV классов опасности. Однако паспорта опасных отходов у хозяйствующих субъектов не оформлены.

«По результатам проверки Чеховская городская прокуратура возбудила в отношении организации и предпринимателя административные дела по статье 8.2. КоАП РФ (нарушение экологических требований при обращении с отходами производства и потребления и иными опасными веществами). Рассмотрев административные материалы, региональное министерство экологии и природопользования привлекло виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 130 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Также в адрес хозяйствующих субъектов Чеховская городская прокуратура внесла представления об устранении нарушений закона. Фактическое устранение нарушений взято городской прокуратурой на контроль.