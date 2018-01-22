РИАМО - 22 янв. Мосгосстройнадзор ввел в эксплуатацию в новой Москве почти 1,7 миллиона квадратных метров недвижимости в прошлом году, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В 2017 году Мосгосстройнадзор на территории Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы ввел в эксплуатацию 104 объекта общей площадью 1,65 миллиона квадратных метров», - сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

В поселке Коммунарка завершено строительство и введен в эксплуатацию административно-деловой центр Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы, состоящий из двух блоков по семь этажей и подземной автостоянки на 100 машино-мест. В рамках программы «Безопасный город» новые пожарные депо получили поселения Кленовское, Михайлово-Ярцевское и город Щербинка.

К учебному году введены в эксплуатацию школа на 1375 мест в микрорайоне Новые Ватутинки, поселение Десеновское и завершена реконструкция с пристройкой школы №2070 в поселении Воскресенское. Завершено строительство детских садов в поселке Щаповское на 225 мест и поселке Коммунарка на 220 мест.

Медицинские объекты получили поселения Марушкинское – амбулаторно-поликлиническое учреждение для детского и взрослого населения на 100 посещений в смену, Воскресенское – детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену, Сосенское – детская поликлиника на 140 посещений в смену, а также подстанция скорой медицинской помощи в городе Троицк.

«В поселениях Московский и Внуковское сдано свыше 650 тысяч квадратных метров недвижимости, включая 410 тысяч квадратных метров жилья и административное здание ОМВД/ГО Московского УВД по Новомосковскому административному округу. На границе района Южное Бутово в микрорайоне «Бунинские луга» введены жилые дома общей площадью 229,2 тысячи квадратных метров, включая 161,2 тысячи жилых «квадратов», а также детская поликлиника. В настоящее время идет активное строительство двух детских садов и школы», - добавляется в сообщении.

В поселении Марушкинское построен инновационный логистический центр общей площадью 110 тысяч квадратных метров.