РИАМО - 22 янв. Расходы на финансирование программы «Безопасность Подмосковья» в 2018 году увеличили на 2,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В Московской области может появиться рейтинг безопасности городов – с таким поручением выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Больше шансов оказаться на первых строчка этого рейтинга у тех территорий, где наиболее успешно реализуется программа «Безопасность Подмосковья». <…> Мы ежегодно предусматриваем на финансирование программы в бюджете региона существенные средства. В этом году расходы на «Безопасность Подмосковья» даже увеличены – на 2,4 миллиарда рублей по сравнению с предыдущим и составят порядка 11,8 миллиарда рублей (против 9,4 миллиарда – в 2017-м)», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что во многом именно благодаря работе системы видеонаблюдения по итогам прошлого года удалось на 4,5% снизить количество преступлений, а убийств – на 17%.