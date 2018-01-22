РИАМО - 22 янв. Проект «Усадебный экспресс» пополнился маршрутом «По следам «Гусарской баллады», поездка в подмосковный Дмитров состоится 11 февраля, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В рамках проекта «Усадебный экспресс» 11 февраля состоится поездка в Дмитров «По следам «Гусарской баллады». В основу маршрута лег известный фильм Эльдара Рязанова «Гусарская баллада», вышедший к 150-летнему юбилею Бородинского сражения. Как известно, прототипом главной героини киноленты Шурочки Азаровой стала кавалерист-девица, первая в Русской армии женщина-офицер Надежда Дурова, 235-летие которой будет отмечаться в 2018 году», - сказала министр культуры региона Оксана Косарева.

Во время поездки путешественники познакомятся с музеем-заповедником «Дмитровский кремль» и древней историей самого города, посетят места, где проходили съемки «Гусарской баллады». Перед гостями оживут сцены бала в имении у Азаровых, туристы прогуляются по Вязовой аллее, по которой в фильме шли французские войска, а в селе Ольгово желающие смогут сфотографироваться у дуба Шурочки Азаровой.

Заявки на участие направлять по адресу: manortravel@mail.ru.

Проект «Усадебный экспресс» знакомит путешественников с многообразием старинной усадебной культуры. Реализуется при поддержке министерства культуры Московской области и ООО «Центральная пригородная пассажирская компания».