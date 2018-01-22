РИАМО – 22 янв. Демонтаж бетонных блоков, установленных в Москве на 800 территориях, в том числе у подземных переходов и станций метрополитена в канун Нового года, начался в столице, сообщает в понедельник РИА Новости.

«На сегодняшний момент принято решение оставить до конца года заградительные сооружения, бетонные блоки у Большого театра, Красной площади, на площади Революции, на Манежной площади, в местах, где всегда круглосуточно очень много людей. Их решено оставить. Во всех остальных местах, где массовых мероприятий пока не проходит, бетонные блоки будут демонтироваться», - говорится в сообщении.

Решение об установке бетонных блоков было принято по итогам исследования состояния безопасности более чем 300 площадок массовых новогодних гуляний, проведенного вместе с ГУ МВД России по Москве. Всего в Москве было определено порядка 800 мест, где было необходимо установить бетонные блоки: это ярмарки, площадки праздников, другие места народных гуляний, а также вблизи станций метрополитена и подземных переходов.

Работы по демонтажу блоков начались после окончания крупнейшего столичного фестиваля «Путешествие в Рождество».