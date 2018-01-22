РИАМО - 22 янв. Финалистам премии «Студенческий Олимп Подмосковья» вручат награды в Татьянин день, 25 января, в доме правительства Московской области пройдет финал конкурса и церемония награждения, говорится в сообщении пресс-службы областного министерства образования.

День студента отметят во всех вузах Подмосковья 25 января 2018 года, ребята подготовили яркие праздничные программы, концерты и конкурсы. Самым ожидаемым событием этого дня для всех студентов области станет финал первого конкурса «Студенческий Олимп Подмосковья». Конкурс проводится при поддержке регионального министерства образования и призван выявить и поддержать самых талантливых и активных студентов вузов Подмосковья.

«Кто стал победителем в каждой номинации, станет известно после финала, который состоится 25 января 2018 года на базе Московского государственного областного университета. В этот же день в доме правительства Московской области пройдет награждение финалистов премии «Студенческий Олимп Подмосковья», - отмечается в сообщении.

Конкурс стартовал 15 ноября 2017 года и состоял из нескольких этапов. Подать заявку на участие в конкурсе мог любой студент областного вуза, но только по одной номинации из шести представленных: «Профессиональное мастерство», «Студенческая наука», «Студенческое творчество», «Студенческий спорт», «Общественная активность», Гран-при «Студенческий Олимп». За выход финал боролись 500 студентов из 10 подмосковных вузов, добились успеха 30 ребят.

Также, в Татьянин день студенты Одинцовского филиала МГИМО МИД России получат сертификаты, которые дадут им возможность бесплатного продолжения своего обучения. Победителями конкурсного отбора на присуждение гранта губернатора Московской области на обучение в Одинцовском филиале МГИМО МИД России стали пять студентов.