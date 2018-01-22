РИАМО - 22 янв. Семинар для руководителей малого и среднего бизнеса по поставкам для крупнейших госкомпаний впервые пройдет в Подмосковье 26 января, предпринимателям расскажут обо всех этапах и принципах организации закупочной деятельности, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«26 января 2018 года АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» при поддержке правительства Московской области впервые в Подмосковье проведет семинар-форум для руководителей малого и среднего бизнеса «Как стать поставщиком крупнейших госкомпаний». На примере взаимодействия с ОАО «РЖД», ПАО «Россети», ПАО «Ростелеком», ГК «Внешэкономбанк» с представителями малого и среднего бизнеса будут рассмотрены все этапы и принципы организации закупочной деятельности», - отмечается в сообщении.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев, участие в закупках крупнейших заказчиков для малого и среднего предпринимательства — это всегда возможность выйти на новый уровень в бизнесе.

«В ходе семинаров его участникам будет представлена информация о том, как принять участие в закупках таких компаний, о порядке работы на электронных торгово-закупочных площадках, о требованиях к участникам торгов, основных ошибках участников при подготовке заявки, а также о формах обратной связи. Участникам семинара будет представлена возможность задать вопрос сотрудникам крупных госкомпаний, занятым в сфере закупок», - сказал Буцаев.

В рамках семинара, выступит представитель крупнейшей в стране электронной площадки «РТС-тендер» на тему «Участие в закупочных процедурах на электронной площадке», из которого участники узнают, что нужно для участия в электронных закупках, какова процедура аккредитации на площадке, как находить интересные закупки и какие дополнительные решения предлагает площадка для эффективного участия.

Отдельным значимым блоком мероприятия станет рассказ представителя МСП-банка о возможностях привлечения финансовых ресурсов для развития бизнеса.

Семинар пройдет с 12:45 до 16:00 по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, дом 1, конференц-зал, минус первый этаж. Участие бесплатное. Подробная информация и регистрация на семинар доступны по ссылке: https://seminarmsp.timepad.ru/event/644890/.